La secuela de The Batman ya tiene fecha de rodaje y estreno

El universo cinematográfico de DC volverá a ver a Robert Pattinson bajo la máscara del Caballero Oscuro. Warner Bros. anunció que la filmación de la esperada secuela de The Batman comenzará en la primavera de 2026, con un estreno fijado para octubre de 2027. La confirmación, divulgada a sus accionistas y replicada por medios internacionales, pone fin a meses de incertidumbre generados por los aplazamientos que habían preocupado a los seguidores del superhéroe.

Matt Reeves, responsable de la aclamada entrega estrenada en 2022, repetirá en la dirección. Su visión más oscura y realista de Gotham, junto con la interpretación introspectiva de Pattinson, marcó un nuevo rumbo para el personaje en la gran pantalla. Además, la secuela buscará aprovechar el éxito del elenco original, que incluyó a Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo y Colin Farrell como El Pingüino, este último con una serie derivada estrenada en 2024 que amplía la narrativa del universo.