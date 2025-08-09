Cine
La secuela de The Batman ya tiene fecha de rodaje y estreno

Warner Bros. confirma fechas de rodaje y estreno, disipando las dudas tras múltiples retrasos

   
El universo cinematográfico de DC volverá a ver a Robert Pattinson bajo la máscara del Caballero Oscuro. Warner Bros. anunció que la filmación de la esperada secuela de The Batman comenzará en la primavera de 2026, con un estreno fijado para octubre de 2027. La confirmación, divulgada a sus accionistas y replicada por medios internacionales, pone fin a meses de incertidumbre generados por los aplazamientos que habían preocupado a los seguidores del superhéroe.

Matt Reeves, responsable de la aclamada entrega estrenada en 2022, repetirá en la dirección. Su visión más oscura y realista de Gotham, junto con la interpretación introspectiva de Pattinson, marcó un nuevo rumbo para el personaje en la gran pantalla. Además, la secuela buscará aprovechar el éxito del elenco original, que incluyó a Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo y Colin Farrell como El Pingüino, este último con una serie derivada estrenada en 2024 que amplía la narrativa del universo.

La producción de la película se ha pospuesto repetidas veces

El desarrollo de The Batman Part 2 ha sido un camino lleno de ajustes. Inicialmente, DC Studios había programado el estreno para octubre de 2025, pero cuestiones de planificación y cambios internos llevaron a posponer la fecha en más de dos años. El retraso se suma a una lista de proyectos de gran escala que, según los directivos del estudio, requieren tiempos prolongados para alcanzar el nivel de calidad que esperan los fans.

​​​​James Gunn, codirector de DC Studios, defendió el calendario explicando que producciones icónicas como Alien, Top Gun o Guardianes de la Galaxia también han tenido amplios intervalos entre entregas. Para los responsables, el objetivo es ofrecer una secuela que no solo cumpla, sino que supere las expectativas globales, consolidando a Pattinson como un Batman icónico para la nueva era del cine de superhéroes.


