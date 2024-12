La secuela de The Batman se pospone un año más

Este es el tercer cambio en la fecha de estreno, luego de que inicialmente se anunciara para 2025 y posteriormente para 2026. La expectativa sigue siendo alta tras el éxito de la primera entrega en 2022 y la reciente serie The Penguin , protagonizada por Colin Farrell, que conecta los eventos entre la primera película y su continuación. La interpretación de Farrell y su posible enfrentamiento con Pattinson en la secuela han incrementado la emoción entre los seguidores del universo cinematográfico de DC.

Según James Gunn , director ejecutivo de DC Studios , el retraso se debe a que el guion todavía no está terminado. " Matt está comprometido a hacer la mejor película posible , y nadie puede adivinar cuánto tiempo tomará completar ese escrito ", explicó Gunn, quien añadió que, incluso con el guion listo, el proceso de producción tomaría al menos dos años.

Los fanáticos de The Batman tendrán que esperar aún más para ver nuevamente a Robert Pattinson en la capa del superhéroe. La esperada secuela, dirigida por Matt Reeves, fue postergada una vez más y ahora tiene fecha estimada de estreno para 2027.

Mientras tanto, la vacante que deja The Batman 2 en la programación de Warner Bros. será ocupada por un ambicioso proyecto del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. La nueva película, que se estrenará en octubre de 2026, contará con Tom Cruise en el papel principal y marcará el regreso de Iñárritu a rodar en inglés, algo que no hacía desde The Revenant (2015). El elenco incluye nombres destacados como Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde.

Aunque pocos detalles se conocen sobre la trama, la película será filmada en el Reino Unido y representa un giro interesante para Cruise, quien ha sido una figura dominante en taquilla gracias a franquicias de acción como Top Gun.