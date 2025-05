Pedro Pascal conquistó el corazón de los fans de The Last of Us con una interpretación tan poderosa que su trágico desenlace derramó lágrimas en más de una pantalla alrededor del mundo.

Así, el 19 de mayo fue el último día de Pedro Pascal en el set de The Last of Us, en la que tras una breve aparición en el más reciente episodio, recibió una emotiva despedida de sus compañeros y de Bella Ramsey. Te contamos más.

