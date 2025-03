Además mencionó que estos rumores no son debido a él, sino a la fama de la actriz que protagonizó la aclamada serie Friends, "Ese es su estrellato... Simplemente lo estoy disfrutando", expresó con humor sobre el tema, y posteriormente volvió a aclararlo, pero esta vez a E! News, "cenamos con amigos en común", resaltó, y dijo que este tipo de rumores son cosas "suceden".

Jennifer Aniston y Barack Obama en una relación: las supuestas pruebas que confirman el romance

Tiempo después una fuente cercana al actor declaró a PageSix que lo dicho por el artista de origen chileno era cierto, y de hecho "se respetan mutuamente como artistas", sin embargo su unión no es nada más que "platónica".

Esta no es la primera vez que lo vinculan con una estrella norteamericana, ya fue señalado de estar con Maria Dizzia, de Orange Is The New Black; Lena Heady, de Juego de Tronos y Robin Tunney, recordada por su papel en The Mentalist.