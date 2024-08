En conmemoración del 30 aniversario de la icónica serie de televisión Friends, se ha anunciado una subasta especial organizada por Julien’s Auctions en colaboración con Warner Bros. La subasta incluirá una serie de objetos destacados utilizados en la serie, proporcionando a los fanáticos una oportunidad única para adquirir piezas memorables del show.

Entre los artículos más notables que estarán disponibles se encuentran prendas de vestir de los personajes principales, Mónica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston) y Phoebe (Lisa Kudrow).

Destacan, por ejemplo, el suéter de cuello alto que Rachel usó en el episodio "The One With The Truth About London", con un valor estimado entre USD 1,000 y USD 1,500, y el top marrón de punto que Mónica llevó en el episodio "The One With The Mugging" de la novena temporada, con un precio similar.

