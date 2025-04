Pedro Pascal y el elenco de The Last of Us en shock por el fatídico destino de Joel Miller

Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us. ( )

La escena que conmocionó a todos (alerta de spoiler)

El segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us dejó a muchos espectadores con una de las escenas más crudas de la serie (alerta de spoiler): la muerte de Joel Miller (Pedro Pascal) a manos de Abby (Kaitlyn Dever). Lea: Los seis cambios extremos en la segunda temporada de The Last of Us Esto forma parte de la venganza de Abby, hija del médico que buscaba la cura para el cordyceps y que fue asesinado por Joel para salvar a Ellie en la temporada 1. El giro, aunque fiel al videojuego original, ha generado reacciones intensas, incluida la del propio Pascal.

¿Sabías que? El rodaje de la serie fue en Canadá, específicamente en Columbia Británica, replicando a la perfección los paisajes postapocalípticos del juego

Las palabras de Pedro Pascal

En entrevista con Entertainment Weekly, el actor confesó estar en "activa negación". Aunque sabía que su personaje tendría un final definitivo, reconoció que el proceso emocional fue complejo:

"No es como si dijeran: 'Oye, te matamos al principio de la temporada 2'. Pero siempre hubo un entendimiento de que se mantendría fiel al material original [...] Era solo una cuestión de cómo y cuándo".

Pascal destacó que su compromiso principal fue con la primera temporada, pero asumió el destino de Joel como parte de la narrativa. "Aunque conocía el final, vivirlo fue otra cosa", añadió.

Joel Miller y Ellie en su trayecto. ( )

Por otra parte, Craig Mazin, co-creador de la serie, detalló a The Hollywood Reporter que este giro dramático forma parte de la construcción que ellos querían dar a la serie:

"Toma lo que quizás sea la conexión más hermosa, el gran vínculo entre un padre y un hijo, y luego lo rompe [...] No es porque vaya a molestar a la gente. Es importante hacerlo porque es por eso que creamos estas historias".