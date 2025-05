11 diferencias entre la serie y el videojuego de The Last Of Us.

Cuando se lleva una obra interactiva a un medio narrativo como la televisión, la fidelidad absoluta a veces cede ante las necesidades del formato. La serie de HBO de The Last of Us, basada en los aclamados videojuegos, es un claro ejemplo de este desafío. Craig Mazin, cocreador de la serie, destacó que los cambios se realizaron con gran atención al detalle y cariño. A pesar de que la serie mantiene el núcleo emocional del material original, se introdujeron modificaciones sustanciales para optimizar la narrativa televisiva. Lea: Los seis cambios extremos en la segunda temporada de The Last of Us

La historia de Ellie y Riley

Fotografía de Ellie y Riley. ( )

En ambos medios, Ellie y su amiga Riley son mordidas durante una visita a un centro comercial. Sin embargo, en el videojuego, The Last of Us: Left Behind y los cómics, ambas enfrentan una horda de infectados, mientras que en la serie, el ataque proviene de un único infectado, alterando la dinámica de tensión. Además, en el videojuego, juegan a The Turning, mientras que en la serie se incluyó Mortal Kombat II, un guiño nostálgico para la audiencia televisiva.

La propagación del cordyceps

Fotografía de un infectado portador del cordyceps. ( )

En el videojuego, el cordyceps se transmite mediante esporas en el aire, obligando a los personajes a usar mascarillas en zonas infectadas. En la serie de HBO, la infección solo se transmite a través de mordeduras o arañazos. Craig Mazin explicó que las esporas no aparecen para facilitar la narrativa y evitar que la infección se propague rápidamente, pero dejó abierta la posibilidad de su inclusión futura.

Introducción de personajes nuevos

Fotografía de Kathleen. ( )

La serie introduce varios personajes que no aparecen en los videojuegos, como Ratna Pertiwi, una profesora de micología en Yakarta, y Kathleen, la líder rebelde de Kansas City, interpretada por Melanie Lynskey. En la segunda temporada, se suman personajes como Gail, Eugene y el hijo de María y Tommy, cuyas existencias no se mencionan en los juegos.

Modificación de la línea de tiempo

Fotografía de Ellie y Joel. ( )

Mientras que los videojuegos comienzan en 2013 y se proyectan hasta 2033, la serie inicia en 2003, con un salto temporal a 2023. La segunda temporada se desarrollará entre finales de 2028 y 2029. Neil Druckmann explicó que, al carecer del elemento interactivo, la serie utiliza otras técnicas para mantener el ritmo y el interés del espectador.

La muerte de Tess

Fotografía del personaje de Tess. ( )

La muerte de Tess presenta diferencias significativas. En el videojuego, Tess es abatida por soldados de FEDRA en el Capitolio, mientras que en la serie, sacrifica su vida volando un edificio para detener a los infectados y permitir la huida de Joel y Ellie.

Motivaciones de Abby

Fotografía del personaje Abby. ( )

En la serie, se muestran las motivaciones de Abby con antelación. En el episodio 2 de la segunda temporada, Abby tiene un sueño sobre el asesinato de su padre por parte de Joel, lo que justifica su posterior venganza. En los videojuegos, esta motivación no se revela hasta más tarde.

La relación de Bill y Frank

Fotografía de los personajes de Bill y Frank. ( )

La serie presenta una historia de amor profundamente distinta entre Bill y Frank. En los videojuegos, Frank muere por suicidio tras infectarse, mientras que en la serie, ambos viven una historia de amor y deciden morir juntos cuando Frank enfrenta una enfermedad terminal, un giro significativo.

Cambio de escenario

Fotografía de Ellie en el videojuego. ( )

En el videojuego, Joel y Ellie enfrentan peligros en Pittsburgh, pero la serie se desarrolla en Kansas City, debido a la similitud de locaciones en Canadá, donde se filmó la serie. Craig Mazin explicó que la esencia de Pittsburgh no era esencial para la narrativa televisiva.

Dina y Joel

Fotografía del personaje de Dina ( )

En la serie, se presenta una relación afectuosa entre Dina y Joel, que no existe en los videojuegos. En el primer episodio de la segunda temporada, Joel llama niña a Dina y comparten intereses, lo que añade más drama a la muerte de Joel y su posterior lealtad hacia Ellie.

Inmunidad de Ellie

Fotografía de Ellie en el videojuego. ( )

El origen de la inmunidad de Ellie no se explica en los videojuegos, pero en la serie, se revela mediante un flashback que muestra a su madre, Anna, mordida durante el parto. Marlene explica que los médicos creen que el cordyceps creció con ella desde su nacimiento, lo que es clave para entender la posibilidad de una cura.

Historia de Tommy

Fotografía del personaje de Tommy. ( )