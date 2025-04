La adaptación de The Last of Us ha sacudido tanto a los fans de los videojuegos como a los nuevos espectadores, gracias a la visión de Neil Druckmann y Craig Mazin, quienes trasladaron con maestría la exitosa historia del universo gamer a la pantalla de HBO.

En Mundo Gamer repasamos los puntos clave donde la serie acierta, se separa o enriquece la narrativa del juego.

También te puede interesar: Los seis cambios extremos en la segunda temporada de The Last of Us