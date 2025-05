Aunque admitió no estar completamente informado sobre las políticas de deportación masiva, compartió una emotiva historia personal. "Huimos de una dictadura y tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos después de recibir asilo en Dinamarca. Si no hubiera sido por eso, no sé qué habría sido de nosotros”, declaró. Su mensaje fue claro: “Quiero que la gente esté segura y protegida. Deseo estar del lado correcto de la historia”.

El actor también destacó el papel del cine como medio de denuncia y transformación social. Señaló que Eddington, con su fuerte carga política, lo motivó a involucrarse desde que leyó el guion. Para Pascal, el arte puede desafiar narrativas oficiales y dar voz a los que enfrentan injusticias, como los inmigrantes y los periodistas que sufren presiones del poder.

En un momento político marcado por discursos polarizantes y medidas represivas, las palabras de Pedro Pascal resonaron dentro y fuera del festival. Con su testimonio, el actor no solo revivió su historia familiar, sino que también sumó su voz a los debates urgentes sobre derechos humanos, libertad de prensa y solidaridad con los más vulnerables.