Preparan la secuela de Peaky Blinders con Cillian Murphy como productor ejecutivo

Netflix prepara una secuela de dos temporadas del drama criminal ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1950 Peaky Blinders con la superestrella irlandesa Cillian Murphy en la producción ejecutiva.

La aclamada serie "presentará a los espectadores a una nueva pandilla de Shelbys. Ambientada en la década de 1950, la historia se centrará en los eventos que ocurren en la próxima película de Peaky Blinders", indicó el gigante del entretenimiento en un comunicado emitido este jueves a través de su sitio web TUDUM.

La secuela incluirá dos temporadas de seis episodios que estarán ambientados en el Birmingham de 1953 y seguirá a la serie original, que concluyó con la sexta temporada en 2022; y a la próxima película, que se encuentra en fase de posproducción.

"Tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero. En una nueva era de Peaky Blinders, de Steven Knight, la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas", precisó la plataforma de contenidos en línea.

Creada y escrita por Steven Knight y protagonizada por el aclamado actor irlandés Cillian Murphy, Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en la cadena británica BBC en 2013. Un año después, se incorporó al catálogo de Netflix, con el que logró alcance internacional.

