Preparan la secuela de Peaky Blinders con Cillian Murphy como productor ejecutivo

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/netflix target=_blank>Netflix</a> prepara una secuela de dos temporadas</b> del drama criminal ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1950 <b>Peaky Blinders con la superestrella irlandesa<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cillian-murphy target=_blank> Cillian Murphy</a></b> en la producción <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/k-pop-demon-hunters-desata-un-show-viral-con-drones-HB10224636 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/el-ceviche-de-jipijapa-gana-premio-en-el-food-film-menu-2025-NC10210782 target=_blank></a></b>