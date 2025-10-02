Kpop Demon Hunters desata un show viral con drones y música en Everland

El fenómeno animado Kpop Demon Hunters, convertido en la película original más vista en la historia de Netflix con más de 330 millones de reproducciones, salió de la pantalla y conquistó un espacio físico con un espectáculo que dejó huella.

Miles de fans se congregaron en Everland, el parque de atracciones más grande de Corea del Sur, donde disfrutaron de una experiencia única que combinó un show de drones, música en vivo y actividades interactivas. Con más de 300 dispositivos iluminando el cielo nocturno, la cita se volvió tendencia en redes sociales y consolidó a la franquicia como un ícono global del entretenimiento.

