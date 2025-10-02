Televisión
02 oct 2025 , 13:43

Kpop Demon Hunters desata un show viral con drones y música en Everland

La franquicia surcoreana de Netflix celebró su éxito global con un espectáculo nocturno de más de 300 drones.

   
    K-pop Demon Hunters ( Internet )
Redacción
Redacción
El fenómeno animado Kpop Demon Hunters, convertido en la película original más vista en la historia de Netflix con más de 330 millones de reproducciones, salió de la pantalla y conquistó un espacio físico con un espectáculo que dejó huella.

Miles de fans se congregaron en Everland, el parque de atracciones más grande de Corea del Sur, donde disfrutaron de una experiencia única que combinó un show de drones, música en vivo y actividades interactivas. Con más de 300 dispositivos iluminando el cielo nocturno, la cita se volvió tendencia en redes sociales y consolidó a la franquicia como un ícono global del entretenimiento.

La llamada K-pop Demon Hunters Zone, ofreció juegos inspirados en escenas de la película, zonas de fotografía ambientadas, talleres de maquillaje y la posibilidad de disfrazarse como los protagonistas. Los visitantes también pudieron probar menús temáticos en la y acceder a 38 productos exclusivos, desde camisetas hasta accesorios tradicionales coreanos.

El impacto musical de la saga reforzó la conexión con el público. El sencillo Golden, interpretado por HUNTR/X, lideró durante seis semanas el Billboard Hot 100, mientras que temas como Soda Pop y Your Idol, de los Saja Boys, también irrumpieron en el top 10, un hecho inédito para una producción animada.

Con su mezcla de mitología coreana, cultura pop y K-pop, la franquicia redefinió los límites de la animación y del entretenimiento global. Netflix no ha confirmado todavía una secuela, pero la directora Maggie Kang ya adelantó que desea explorar nuevas historias de los personajes, lo que podría abrir paso a una trilogía.

K-pop Demon Hunters no solo se quedó en el streaming, ya que ahora también llena parques, playlists y tendencias, demostrando el alcance mundial de la creatividad surcoreana.

