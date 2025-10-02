KPop Demon Hunters inspira peligroso reto viral que puede causar quemaduras graves

Médicos en Estados Unidos han emitido una seria advertencia ante el aumento de quemaduras graves en niños vinculadas al #KPopNoodleChallenge, un reto viral inspirado en la exitosa película animada de Netflix, KPop Demon Hunters. El desafío invita a imitar a los personajes del filme comiendo ramen instantáneo recién salido del microondas, servido en vasos altos y estrechos. Sin embargo, la alta temperatura de los fideos está provocando un preocupante incremento de emergencias pediátricas. ​Lea: Cómo KPop Demon Hunters se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y en un éxito musical mundial

KPop Demon Hunters se ha convertido en lo más visto de Netflix en las últimas semanas. ( )

El hospital Shriners Children's de Boston ya ha tratado a por lo menos ocho menores con lesiones serias relacionadas con este reto. La doctora Colleen Ryan, cirujana del hospital, explicó el peligro:

"La sopa en estos envases puede alcanzar temperaturas peligrosas y, al volcarse, causa lesiones profundas. Los fideos son pegajosos y retienen el calor, por lo que el daño en la piel puede ser mayor que una simple escaldadura, dejando cicatrices permanentes".

Un estudio de la Universidad de Chicago respalda la alerta, señalando que el 31% de las hospitalizaciones pediátricas por quemaduras en EE. UU. están relacionadas con fideos instantáneos.

Niños de 8 a 10 Años, los Más Vulnerables

Los especialistas señalan que los niños en el rango de 8 a 10 años son los más propensos a copiar tendencias virales sin evaluar los riesgos. Además, muchos de los accidentes ocurren cuando los menores intentan manipular el microondas sin supervisión de un adulto. Lea: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle se convierte en la película de anime más taquillera de la historia "Así como no dejarías que un niño juegue con una estufa, tampoco deberías dejarlo manejar comida recién salida del microondas", advirtió Jason Bresky, coordinador de prevención de lesiones en el Bridgeport Hospital. Los médicos hacen un llamado a los padres a supervisar el uso de microondas y a seguir estas pautas si ocurre un accidente:

Retirar al niño del área de peligro y quitar la ropa de la zona afectada.

Aplicar agua fría corriente sobre la quemadura durante al menos 20 minutos.

No usar hielo o remedios caseros.

Buscar atención médica de emergencia si la lesión es extensa o parece profunda.