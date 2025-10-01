Ricky Martin desafía la edad y la censura con una selfie que incendia las redes

¡Los años le sientan mejor que nunca! El dicho de que el tiempo pasa factura no aplica para Ricky Martin. A sus 53 años, el puertorriqueño sigue siendo la bomba latina que conquistó al mundo, y su última publicación en redes sociales lo confirma.

El ícono pop acaba de paralizar Instagram al compartir una selfie completamente desnuda que demostró su increíble forma física. Con más de 59 millones de seguidores como testigos, el intérprete de Livin' la Vida Loca se hizo viral instantáneamente, desatando miles de reacciones, memes y una ola de admiración que prueba que su sensualidad es atemporal.

La imagen no dejó absolutamente nada a la imaginación. En ella, Ricky Martin exhibe su figura atlética y tonificada, un resultado directo de su estricta dieta vegetariana y su compromiso con el yoga.