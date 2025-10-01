Música
01 oct 2025 , 16:23

Ricky Martin desafía la edad y la censura con una selfie que incendia las redes

El boricua encendió las redes con una espectacular y candente foto en la que se muestra al desnudo en sus historias de Instagram.

   
  • Ricky Martin desafía la edad y la censura con una selfie que incendia las redes
    Ricky Martin en la pasarela de los MTV VMAs. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

¡Los años le sientan mejor que nunca! El dicho de que el tiempo pasa factura no aplica para Ricky Martin. A sus 53 años, el puertorriqueño sigue siendo la bomba latina que conquistó al mundo, y su última publicación en redes sociales lo confirma.

Lea: Estos son los 10 actores mayores de 50 años más guapos del cine, según la revista AARP

El ícono pop acaba de paralizar Instagram al compartir una selfie completamente desnuda que demostró su increíble forma física. Con más de 59 millones de seguidores como testigos, el intérprete de Livin' la Vida Loca se hizo viral instantáneamente, desatando miles de reacciones, memes y una ola de admiración que prueba que su sensualidad es atemporal.

La imagen no dejó absolutamente nada a la imaginación. En ella, Ricky Martin exhibe su figura atlética y tonificada, un resultado directo de su estricta dieta vegetariana y su compromiso con el yoga.

Fotografía de Ricky Martin que encendió las redes sociales.
Fotografía de Ricky Martin que encendió las redes sociales. ( RRSS )

Los comentarios no se hicieron esperar. Fanáticos de todas las generaciones celebraron la foto, con mensajes que iban desde el nostálgico "¡Caramba, sigue siendo taaaan sexy!" hasta el humor con la sugerencia de que el cantante "debería abrir un OnlyFans".

Incluso hubo quienes lo compararon con figuras icónicas de la moda y el entretenimiento, como el modelo Tyson Beckford o la mismísima Jennifer Lopez, destacando que su atractivo es atemporal.

Lea: Ricky Martin de vacaciones junto a su ex pareja en Japón

Detrás del cuerpo de infarto que se robó la atención digital, existe un riguroso estilo de vida que Ricky Martin ha adoptado por años. El cantante ha confesado que su vitalidad se debe a su dieta vegetariana y a una forma de yoga centrada en la respiración que aprendió en un ashram en la India.

De hecho, esta práctica de meditación ha sido crucial para balancear su exigente carrera con su profunda labor filantrópica a través de su fundación contra la trata de personas, un trabajo que él mismo describe como devastador y que requiere gran fortaleza mental.

Temas
Entretenimiento
redes sociales
Música
Música Latina
fotografía
fotografías
selfie
cantantes
desnudo
Ricky Martin
Noticias
Recomendadas