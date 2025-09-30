Cine
30 sep 2025 , 10:43

El ceviche de Jipijapa gana premio en el Food Film Menú 2025

El plato manabita brilló en la Cumbre Mundial de Gastronomía y la provincia recibirá la posta como Región Mundial de Gastronomía 2026.

   
    Food Film Menu 2025 ( Internet )
El ceviche al estilo Jipijapa puso nuevamente a Manabí en los ojos del mundo, ya que durante la primera Cumbre Mundial de Gastronomía, celebrada en España, este plato se llevó el premio en la categoría Innovación, Creatividad y Emprendimiento del Food Film Menú 2025.

El documental ganador narra la historia de Alejandro Orlando, oriundo de Jipijapa, creador de la receta de ceviche de pescado con salsa de maní y aguacate, que ya es un emblema gastronómico de la provincia y del Ecuador.

Food Film Menu 2025
Food Film Menu 2025 ( Internet )

El certamen, organizado por el Instituto de Gastronomía, Cultura, Arte y Turismo o también conocido como IGCAT, reunió 67 filmes de 22 países que resaltaron la innovación culinaria y el storytelling gastronómico.

Además, en esta gira internacional, la provincia recibirá la posta como Región Mundial de Gastronomía 2026, lo que abre nuevas oportunidades para fortalecer el turismo gastronómico y cultural en Ecuador.

