El ceviche de Jipijapa gana premio en el Food Film Menú 2025

El ceviche al estilo Jipijapa puso nuevamente a Manabí en los ojos del mundo, ya que durante la primera Cumbre Mundial de Gastronomía, celebrada en España, este plato se llevó el premio en la categoría Innovación, Creatividad y Emprendimiento del Food Film Menú 2025.

El documental ganador narra la historia de Alejandro Orlando, oriundo de Jipijapa, creador de la receta de ceviche de pescado con salsa de maní y aguacate, que ya es un emblema gastronómico de la provincia y del Ecuador.

