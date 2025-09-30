Televisión
30 sep 2025 , 09:56

Fallece Carlos Arau, actor reconocido por su papel en La rosa de Guadalupe

Arau es reconocido por su participación en varias producciones mexicanas, entre ellas, la rosa de Guadalupe y la Familia P. Luche

   
    Carlos Arau falleció a los 79 años. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
El mundo del espectáculo en México se viste de luto para despedir a uno de los rostros más reconocidos de la televisión azteca. El actor Carlos Arau, conocido por sus participaciones en exitosas producciones como Vecinos, La rosa de Guadalupe y La familia P. Luche, falleció este fin de semana a los 79 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que emitió un comunicado a través de sus redes sociales:

Quote

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia”, señalaron.

Familiares del actor también confirmaron la triste noticia. Tihui Arau, familiar cercana del intérprete, compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Descanse en paz, el actor y comediante Carlos Arau. Para recordarlo les comparto algo de su trayectoria”, escribió, invitando al público a recordar su legado.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento. Carlos Arau construyó una sólida y versátil carrera que abarcó tanto el cine como la televisión. Debutó en el cine en los años 90 con películas como Extraños caminos y Perdita Durango, donde compartió créditos con figuras como Javier Bardem.

Sin embargo, fue en la televisión donde se consolidó como un rostro entrañable para el público mexicano gracias a su participación en producciones de gran éxito, como La familia P. Luche, Hospital El Paisa, Vecinos, La madrastra, Eternamente amándonos y La rosa de Guadalupe.

