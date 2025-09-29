Televisión
29 sep 2025 , 14:18

El Cholito Forever inicia grabaciones e integra a seis influencers al reparto para el gran regreso

El Cholito regresa en grande, con una producción renovada y un elenco diverso que busca enamorar a la Gen Z y cautivar a su público original.

   
    David Reinoso leyendo los libretos antes de entrar al rodaje. ( Ecuavisa )
Las luces de los estudios de Ecuavisa Sur se han encendido nuevamente para un evento que los ecuatorianos han esperado por casi dos décadas: hoy, 29 de septiembre, ha comenzado oficialmente el rodaje del Cholito Forever.

Dieciocho años después de que Pepe Chalén el Cholito se convirtiera en un fenómeno nacional —junto a su madre, Doña Esther, y el gallo Mark Anthony —, la aclamada producción que cautivó a Ecuador y se transmitió a países como EE. UU., Perú y Bolivia, regresa para revelar qué ha pasado con la vida de sus queridos personajes.

Marcela Ruete en una de sus primeras escenas.
Marcela Ruete en una de sus primeras escenas. ( Ecuavisa )

Un Fenómeno que marcó una época

La novela original, estrenada en 2007, fue un éxito rotundo, alcanzando picos de 35 puntos de rating en su final. En una época donde la televisión dominaba los medios, la historia del hombre que buscaba un espacio en el periodismo ecuatoriano se convirtió en una obsesión para el público.

Ahora, con el Cholito Forever, Ecuavisa busca replicar ese éxito, pero con una fórmula adaptada a la nueva era. José Romero, productor ejecutivo de Ecuavisa y encargado de la secuela, no ocultó su emoción ante el inicio de grabaciones de un proyecto que "comenzó a cocinarse dos años atrás":

Quote

"Realmente estoy emocionado de poder empezar este proyecto... una combinación de gente con experiencia y gente joven, creadores de contenido que amplían el alcance esta historia", afirmó Romero.

El ambicioso proyecto requirió uno de los procesos de selección más amplios del canal: un casting de cuatro meses que atrajo a cerca de 200 aspirantes para conformar un diverso reparto de 28 actores.

Al mando de este equipo estará una dirección de lujo, integrada por Juan Salazar y Lester Zavala (responsables de proyectos como Los García y Compañía 593) y el reconocido director de televisión Andrés Garzón. Romero destacó el gran esfuerzo detrás de cámaras, revelando el uso de tres escenografías y cuatro estudios, mostrándose optimista sobre este proyecto:

Quote

"Esta es una historia reforzada, que está súper favorecida, es una linda historia, un lindo elenco, unas condiciones de producción favorables excelentes, tenemos las expectativas de que este proyecto sea todo un éxito," aseguró.

Los primeros en arrancar con sus escenas han sido los actores Marcela Ruete y David Reinoso, junto a figuras que incursionan de las redes sociales a la televisión, como Elba González, Maga Donggilio, Carla Bruno y Mauro Falcón, prometiendo que la espera de 18 años por saber de Pepe Chalán y compañía, habrá valido la pena.

