29 sep 2025 , 10:12

Danza de la Amazonía ecuatoriana cautiva al público en festival de Corea del Sur

La delegación nacional, con trajes de la nacionalidad Kichwa Amazónica y música ancestral, se destacó en el Festival Internacional de Danza, Cheonan 2025, uno de los encuentros folclóricos más importantes de Asia.

   
    Grupo de danza ecuatoriana en Seúl, Corea del Sur( Captura de pantalla )
Un grupo de bailarines ecuatorianos brilló en el Festival Internacional de Danza Cheonan 2025, celebrado en Seúl, Corea del Sur. La delegación nacional cautivó al público al presentar la riqueza de la Amazonía ecuatoriana, con vibrantes coreografías tradicionales de la nacionalidad Kichwa Amazónica. El espectáculo no solo destacó por los coloridos trajes y la energía de los movimientos, sino también por el uso de instrumentos autóctonos y la representación de rituales, ofreciendo una visión del patrimonio de los pueblos originarios de Ecuador.

El Festival Internacional de Danza Cheonan es considerado uno de los encuentros folclóricos más importantes de Asia, y en esta edición reunió a agrupaciones de más de 20 países. Ecuador participó como invitado especial, un reconocimiento a la diversidad cultural y la riqueza de sus tradiciones ancestrales. La puesta en escena del grupo ecuatoriano fue recibida con gran entusiasmo, consolidando la presencia del país en este importante escenario global.

El desempeño de los bailarines ecuatorianos fue formalmente reconocido por los organizadores del evento. El grupo de danza recibió una mención honorífica, la cual subraya el valioso aporte de Ecuador a la promoción de la danza tradicional y la difusión de su patrimonio cultural y artístico a nivel mundial. Este logro fortalece el posicionamiento del país como un referente en la exportación de sus expresiones culturales.

