EE. UU.: El FBI despide a más de una docena de agentes por arrodillarse durante las protestas de George Floyd en 2020

Al menos <b>15 agentes del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fbi target=_blank>FBI</a> fueron despedidos recientemente en relación con sus acciones durante las masivas protestas por la justicia racial de 2020. </b>Estos agentes habían sido asignados para proteger<b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/black-lives-matter target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/tiroteo-incendio-iglesia-mormona-michigan-deja-muerto-varios-heridos-AJ10191625 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estatua-donald-trump-jeffrey-epstein-tomados-mano-washington-DH10170704 target=_blank></a></b>