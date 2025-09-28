Tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan dejan un muerto y al atacante abatido

El ataque ocurrió durante el servicio dominical , con cientos de personas presentes. Bomberos trabajaron para extinguir las llamas que consumieron gran parte del templo.

Las autoridades confirmaron al menos un muerto y diez heridos de bala , varios en estado crítico. El agresor fue abatido en el lugar por la Policía.

Un hombre armado de 40 años estrelló su vehículo contra una iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan , abrió fuego contra los feligreses y provocó un incendio este domingo.

El FBI desplegó más de 100 agentes para recabar testimonios y registrar la residencia del sospechoso. Aunque no se ha revelado el motivo, la Policía confirmó que el incendio fue provocado deliberadamente.

La gobernadora Gretchen Whitmer calificó el hecho de “inaceptable”, mientras que el presidente Donald Trump lo tildó de “horrendo” y pidió orar por las víctimas.

El atentado se produjo un día después del anuncio del fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia mormona, quien murió a los 101 años en Salt Lake City. Nelson había liderado la institución desde 2018 y era considerado una figura clave en las reformas recientes de la fe.

Aunque no se ha establecido una relación entre ambos hechos, la coincidencia temporal ha generado conmoción entre los miembros de la iglesia.