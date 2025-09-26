Video: Madre rusa agrede a su hijo de un año y todo queda grabado

Una estremecedora grabación captada por cámaras de seguridad en un complejo residencial de Rostov en Rusia, ha provocado indignación en redes sociales. En el video se observa a una mujer agrediendo brutalmente a su hijo de apenas un año mientras espera el ascensor.

De acuerdo con medios locales, la mujer habría actuado bajo los efectos de alguna sustancia. En las imágenes se aprecia cómo pierde el control del coche del bebé en las escaleras y, poco después, lanza violentas patadas contra la puerta del elevador. Dentro de la cabina, golpea repetidamente la carriola contra las paredes metálicas, haciendo que el menor impacte con fuerza.

