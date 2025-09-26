Europa
Video: Madre rusa agrede a su hijo de un año y todo queda grabado

Vecinos alertaron a la policía tras escuchar el llanto del menor en un edificio de Rostov en Rusia.

   
    Madre rusa golpea a su hijo en Rusia ( Internet )
Una estremecedora grabación captada por cámaras de seguridad en un complejo residencial de Rostov en Rusia, ha provocado indignación en redes sociales. En el video se observa a una mujer agrediendo brutalmente a su hijo de apenas un año mientras espera el ascensor.

De acuerdo con medios locales, la mujer habría actuado bajo los efectos de alguna sustancia. En las imágenes se aprecia cómo pierde el control del coche del bebé en las escaleras y, poco después, lanza violentas patadas contra la puerta del elevador. Dentro de la cabina, golpea repetidamente la carriola contra las paredes metálicas, haciendo que el menor impacte con fuerza.

Los gritos y llantos del niño alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la policía. Agentes acudieron al lugar y lograron rescatar al menor, aunque hasta ahora no se ha confirmado su estado de salud ni si la madre fue detenida o sometida a evaluaciones psicológicas o toxicológicas.

El video, que rápidamente se viralizó en la red social X, ha desatado un fuerte rechazo público. Miles de usuarios exigen justicia y cuestionan los sistemas de protección infantil en situaciones de vulnerabilidad.

