Misterio en Argentina: Extraño objeto metálico cae del cielo e impacta en un campo

Un insólito y misterioso incidente conmocionó a los vecinos de Puerto Tirol, en el Chaco, Argentina, cuando un objeto metálico no identificado cayó desde el cielo el jueves por la tarde. El artefacto impactó en la zona rural conocida como Ex Campo Rossi, en un terreno propiedad de Ramón Ricardo González, quien alertó de inmediato a las autoridades. El objeto, que generó un cráter al tocar tierra y quedó parcialmente enterrado, activó una alarma inmediata, movilizando a la policía y al personal de bomberos.

El artefacto caído desató intriga debido a sus características. Los peritos describieron que se trata de un cuerpo cilíndrico de grandes dimensiones, alrededor de 1.70 metros de largo por 1.20 de diámetro, y con apariencia metálica, específicamente de fibra de carbono. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que el objeto presenta un número de serie grabado, un rasgo que sugiere una clara procedencia artificial y ha llevado a la policía a investigar su origen.

