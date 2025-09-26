Mundo
26 sep 2025 , 10:07

Misterio en Argentina: Extraño objeto metálico cae del cielo e impacta en un campo

El artefacto, descrito como un cilindro de fibra de carbono con un número de serie grabado, generó un cráter y obligó a acordonar la zona rural de Ex Campo Rossi mientras se investiga si se trata de basura espacial, posiblemente de SpaceX.

   
    En Argentina, un objeto no identificado impactó en un campo( Foto web )
user placeholder

Redacción
Un insólito y misterioso incidente conmocionó a los vecinos de Puerto Tirol, en el Chaco, Argentina, cuando un objeto metálico no identificado cayó desde el cielo el jueves por la tarde. El artefacto impactó en la zona rural conocida como Ex Campo Rossi, en un terreno propiedad de Ramón Ricardo González, quien alertó de inmediato a las autoridades. El objeto, que generó un cráter al tocar tierra y quedó parcialmente enterrado, activó una alarma inmediata, movilizando a la policía y al personal de bomberos.

El artefacto caído desató intriga debido a sus características. Los peritos describieron que se trata de un cuerpo cilíndrico de grandes dimensiones, alrededor de 1.70 metros de largo por 1.20 de diámetro, y con apariencia metálica, específicamente de fibra de carbono. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que el objeto presenta un número de serie grabado, un rasgo que sugiere una clara procedencia artificial y ha llevado a la policía a investigar su origen.

Objeto no identificado que cayó en Argentina
Objeto no identificado que cayó en Argentina ( Foto web )

Inmediatamente, la principal hipótesis que tomó fuerza entre los vecinos y analistas es que el objeto es un fragmento de basura espacial o un resto de satélite. Incluso, el rumor más persistente en la localidad apunta a que podría ser un desecho de alguna misión de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk.

Tras el impacto, la seguridad fue la máxima prioridad. Personal del Departamento de Bomberos de la Policía Metropolitana fue convocado para acordonar el área, llevando a cabo un análisis exhaustivo para descartar cualquier riesgo de explosión o toxicidad en el material. La zona de Ex Campo Rossi permanece resguardada y bajo custodia policial, a la espera del personal técnico especializado.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis oficial, pero la evidencia inicial apunta a un origen artificial y orbital. La expectativa se centra en que los peritos confirmen si este objeto se suma a la lista de desechos espaciales, marcando un nuevo capítulo sobre cómo la tecnología de la carrera espacial se manifiesta de forma inusual en áreas rurales de Argentina.

