Cazas estadounidenses rastrean bombarderos rusos que volaban cerca de Alaska

Cazas estadounidenses rastrearon a cuatro aeronaves rusas que realizaban una misión de patrulla cerca de Alaska, informó este jueves el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad).