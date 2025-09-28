Música
28 sep 2025 , 21:49

Bad Bunny si va a EE. UU.: será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño será el primer latino en encabezar en solitario el espectáculo musical más visto del planeta.

   
    Bad Bunny será el headliner del show de medio tiempo de la Super Bowl. ( RRSS )
Durante varias semanas, el ícono global del reguetón, Bad Bunny, nos hizo creer que no cantaría ni llevaría su gira a los Estados Unidos.

Ahora, la verdad sale a la luz: la estrella no solo si se presentará en el país norteamericano (aunque no como parte de su gira), sino que se ha asegurado el plato fuerte de la cultura popular yanqui: el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El boricua confirmó a través de sus redes sociales que será el encargado de encabezar el tradicional show entre el segundo y el tercer período del partido, programado para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Con este anuncio, Bad Bunny se convierte en el primer cantante latino en liderar en solitario el show de medio tiempo del evento deportivo más visto del planeta. Aunque artistas como Shakira o Gloria Estefan habían participado previamente, ninguna figura masculina latina había sido elegida como “headliner”.

El intérprete de Tití Me Preguntó ya tiene experiencia en estos escenarios: en 2020 formó parte del espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez, donde compartió escenario con J Balvin. Esta vez, sin embargo, el escenario será completamente suyo, marcando un hito para la representación latina en la NFL y en la cultura pop global.

El Levi’s Stadium, sede de los San Francisco 49ers, recibirá a decenas de miles de fanáticos y millones más seguirán la transmisión alrededor del mundo. Los equipos que disputarán el Super Bowl 2026 se definirán a fines de enero, tras las finales de la Conferencia Americana y Nacional.

El anuncio ya genera expectativas sobre cómo será la puesta en escena del artista boricua, conocido por fusionar ritmos urbanos con innovadoras presentaciones visuales. Se espera un show cargado de energía, cultura latina y sorpresas para los fanáticos del fútbol americano y de la música.

