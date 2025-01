Las muertes que marcaron el 2024 en el mundo del entretenimiento

Liam Payne fue un cantante y compositor británico, conocido por ser uno de los miembros de la exitosa banda One Direction, formada en 2010 durante el programa The X Factor. Tras la separación de la banda, Payne continuó su carrera como solista, lanzando sencillos como "Strip That Down" y colaborando con otros artistas. Falleció el 16 de octubre del 2024.

Las giras musicales que se vistieron de triunfo en el mundo este 2024: dos latinos están en el TOP