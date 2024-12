Las tendencias que dominaron las búsquedas en Google en 2024

El año 2024 estuvo marcado por una serie de eventos globales de gran impacto, y Google, como ventana al mundo digital, ha revelado las tendencias más relevantes a través de las búsquedas realizadas por millones de usuarios.

En el ámbito deportivo, el fútbol es el rey de las tendencias, Copa América acaparó la atención de millones de aficionados, al igual que la UEFA European Championship o Eurocopa, fue otro de los torneos más esperados por los fanáticos del balompié.

Mientras que en las búsquedas de los deportistas se ubican Imane Khelif, boxeadora argelina que derrotó a Angela Carini durante los Juegos Olímpicos 2024 en solo 46 segundos, Mike Tyson, la leyenda del boxeo, fue tendencia al perder la pelea con Jake Paul el pasado 16 de noviembre.

Lea: Woven City: La ciudad del futuro que Toyota está construyendo en Japón

La noticia más buscada de 2024 fue, sin duda, la elección presidencial en Estados Unidos. El proceso electoral, marcado por tensión y controversia, se convirtió en un tema central en las búsquedas de Google. No es sorprendente que Donald Trump figure como la persona más buscada, al ser electo presidente.

El entretenimiento brilló en 2024 con Katt Williams y Pawan Kalyan consolidándose como los actores más buscados. Katt Williams, reconocido por su estilo de comedia irreverente y su presencia carismática, generó un gran interés en 2024 gracias a su regreso a los escenarios. Por su parte, Pawan Kalyan, estrella del cine y figura política en India, también captó la atención gracias a su éxito en la pantalla grande.

Lea también: La RAE presenta las nuevas palabras del diccionario para 2024

Intensamente 2, la secuela de la exitosa película de Pixar que explora el mundo interior de la mente humana, y Deadpool 3, que en esta entrega el protagonista se integra al Universo Cinematográfico de Marvel, además del regreso de Hugh Jackman como Wolverine, generaron gran curiosidad entre el público, convirtiéndose en las películas más buscadas.

En música, Not Like Us de Kendrick Lamar y APT de Rosé y Bruno Mars fueron las canciones más consultadas. Además, en la búsqueda por tarareos, destacaron Beautiful Things de Benson Boone y Bling-Bang-Bang-Born de Creepy Nuts.

Los muffins de chocolate de la Villa Olímpica encabezaron el ranking de postres, generando largas filas en su debut en Nueva York. El tanghulu o fruta caramelizada, fue otro de los postres más buscados, según Google Trends.