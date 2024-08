Gena Rowlands, estrella de Diario de una pasión, falleció a sus 94 años

Aunque aún no se ha divulgado la causa oficial de su muerte , Rowlands había estado lidiando con la enfermedad de Alzheimer . En junio, durante el 20º aniversario de “Diario de una pasión” , película dirigida por Nick Cassavetes en la que Rowlands interpretó a Allie, su hijo había revelado el diagnóstico de su madre.

Gena Rowlands, es especialmente recordada por su papel en "Diario de una pasión" (2004), donde interpretó a Allie, la versión adulta del personaje principal, en una película que también contó con Ryan Gosling y Rachel McAdams.

La conexión personal de Rowlands con el Alzheimer fue significativa, dado que la enfermedad había afectado a su abuela, la actriz Lady Rowlands, lo que inspiró su emotiva interpretación.

A lo largo de su carrera, Gena Rowlands dejó una huella imborrable en el cine y la televisión. Se retiró de Hollywood en 2015, después de una carrera impresionante que incluyó cuatro premios Emmy, dos Globos de Oro y dos nominaciones al Oscar.

Rowlands colaboró con su primer marido, el cineasta John Cassavetes, en varias películas notables, como "Gloria" y "Una mujer bajo la influencia".

Su último papel en el cine fue en la película "Six Dance Lessons in Six Weeks" (2014), en la que compartió protagonismo con Cheyenne Jackson. La contribución de Rowlands al cine y su capacidad para interpretar papeles profundos y complejos han dejado un legado duradero en la industria del entretenimiento.