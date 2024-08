En su preadolescencia, Lipnicki participó en When Zachary Beaver Came to Town en 2003, y dos años después, en 2005, interpretó a Tom Saltine en The L.A. Riot Spectacular. Más adelante, en 2011, tuvo un papel en For the Love of Money y, al año siguiente, en 2012, en Tag.

El actor Eric Dane de Grey’s Anatomy, confesó por qué fue despedido de la serie

Sus últimas contribuciones al cine incluyeron la película Date, dirigida por Scott Rodgers, lanzada en 2019, y su aparición en el cuarto episodio de la tercera temporada de la serie médica The Resident, también en 2019.