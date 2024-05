Thylane, criada en Francia pero nacida en Costa de Marfil, marcó su paso en la industria editorial y de moda. En la actualidad, trabaja con grandes marcas, y continúa desfilando en pasarelas del mundo, su físico es admirado en publicidades alrededor de varios continentes. No solo eso, gracias a las redes sociales, su presencia no puede pasar por desapercibida en el entorno digital, base para la fama en pleno siglo XXI.

La aparición calificada como estelar, pese a no pertenecer a la industria cinematográfica, enmarca su paso después de años de no formar parte de alfombras de este tipo. Y pese a que Thylane no es ninguna desconocida -goza de siete millones de seguidores en Instagram-, su paso por el festival la hizo ganar más de un titular, ¿cómo no hacerlo?