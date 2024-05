El curioso video de los ángeles de Victoria’s Secret anunciando su regreso

El video publicado en Instagram cuenta con más de seis millones de vistas , alrededor de 20 mil likes y comentarios que exigen el retorno de esta etapa esté llena de inspiración , y no se fuerce la inclusión que tanto exigen las nuevas generaciones.

Dos días después del inicio de esta ceremonia, la página oficial de Instagram de Victoria's Secret ( VS ) anunció el regreso de sus ángeles al legendario y controversial desfile de modas . Los usuarios quedaron sorprendidos por esta noticia y comentaron su emoción de querer ver en escenario a las modelos originales de la marca.

Una de las modelos icónicas de VS, Barbara Palvin, asistió al Festival y deslumbró en la alfombra roja. Además, fue parte de la cena exclusiva del diseñador italiano Roberto Cavalli, en donde otros ángeles fueron parte, como Candice Swanepoel y Romee Strijd.

Lo que llamó la atención de los usuarios durante esta cena, fue un video publicado en redes sociales donde las modelos Barbara Palvin, Romee Strijd y Luna Bijl aparecen haciendo un trend de TikTok. Las tres usaron el audio del reality Keeping Up with the Kardashians, donde recalcan que están de regreso.