Jennifer Aniston presenta a Jim Curtis como su nuevo novio en Instagram

Jennifer Aniston, la icónica estrella mundialmente conocida por su papel en Friends y ahora en The Morning Show, ha mantenido su vida privada bajo un intenso escrutinio desde su divorcio de Brad Pitt en 2005 y su posterior separación de Justin Theroux en 2018.

Tras años de rumores y especulaciones, la actriz ha decidido utilizar sus propias redes sociales para confirmar su primera relación pública en mucho tiempo, siendo el afortunado, Jim Curtis.

