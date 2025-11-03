Televisión
03 nov 2025 , 09:37

Jennifer Aniston presenta a Jim Curtis como su nuevo novio en Instagram

La superestrella de Friends y The Morning Show celebró el cumpleaños de Jim Curtis con una emotiva publicación, confirmando su primera relación pública desde 2018.

   
    Imagen publicada por Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram. ( RRSS )
Jennifer Aniston, la icónica estrella mundialmente conocida por su papel en Friends y ahora en The Morning Show, ha mantenido su vida privada bajo un intenso escrutinio desde su divorcio de Brad Pitt en 2005 y su posterior separación de Justin Theroux en 2018.

Tras años de rumores y especulaciones, la actriz ha decidido utilizar sus propias redes sociales para confirmar su primera relación pública en mucho tiempo, siendo el afortunado, Jim Curtis.

Jim Curtis, actual pareja de Jennifer.
Jim Curtis, actual pareja de Jennifer. ( RRSS )

¿Qué dijo Jennifer?

El anuncio llegó de la manera más dulce: para celebrar el cumpleaños de su pareja, Jim Curtis, Jennifer Aniston, de 56 años, publicó una foto de ambos abrazados en su cuenta de Instagram.

La instantánea disipa toda duda sobre la naturaleza de su vínculo, que ya había tenido un "lanzamiento suave" en septiembre cuando Curtis la acompañó al estreno de la última temporada de The Morning Show. El breve pero emotivo mensaje de la actriz fue:

"Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro"

¿Quién es Jim Curtis?

Curtis no es actor, sino un conocido especialista en bienestar mental y conferencista. En sus plataformas digitales, anima a sus más de 677 000 seguidores a usar afirmaciones y ejercicios de lenguaje intencional para transformar su mentalidad. La pareja comparte un evidente interés por el bienestar y la salud mental.

Aunque habían sido relacionados por meses —e incluso asistieron juntos en septiembre al estreno de "The Morning Show"—, esta es la primera vez que Aniston hace comentarios públicos sobre su relación desde su separación de Justin Theroux a principios de 2018.

La publicación fue recibida con una oleada de apoyo de celebridades como Leslie Mann y Miranda Kerr, mientras que sus fans inundaron la sección de comentarios con GIFs de "Friends" y mensajes como: "Nadie merece más felicidad".

