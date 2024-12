Según lo conversado entre ambos famosos, Derbez ha perdido su capacidad creativa y de escritura debido a la hiperproductividad que desarrolla en la actualidad, por lo que este 2025 será distinto, "este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo".

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero: sí, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: 'yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’”, expresó el intérprete este mes de diciembre, afirmando que su tiempo de descanso es limitado y le está pasando factura.

“Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada", declaró.

Además comentó la convivencia que tiene con su pequeña en esta época, “Ahorita me despedí de ella, Aitana. Estuve en mi casa como 10 horas, cambié maleta y le dije que ya no la veo casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida, soy esclavo de mis decisiones”.