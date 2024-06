View this post on Instagram

Mara asegura haber canalizado todo su esfuerzo para ganar la corona , sin dejarse distraer por lo que estaba sucediendo en su vida amorosa. Para las mujeres que están atravesando una situación similar, les comenta que "todo pasa por algo" y en su caso, fue la triunfadora en el certamen aunque ya no llevaría a cabo el 'plan de vida' con su pareja, quien decidió poner punto final a su relación.

Antes de que llegue el gran día, Topic contó frente a las cámaras que padece de la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario por el que pierde mucho cabello y debe recurrir al uso de pelucas. En esta entrevista, la primera Miss Universo Ecuador ahondó en el tema, indicando que esta enfermedad "no tiene salida, no tiene mejoría". La especialista le recomendó empezar a usar pelucas para el poco cabello que están recuperando, no se dañe.