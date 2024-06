Pero no solo eso, no es su primera vez en escenarios con la banda de Ecuador, Mara ya nos representó en el Miss Grand International del año 2019. Clips de su competencia también forman parte del clip que conquistó a sus actuales seguidores en redes sociales.

"O sea, no es un cabello real, se podría decir", le dijo Lazo, "no, yo uso pelucas porque se me cae mucho el pelo, entonces tengo un tratamiento que debo seguir y mi doctora me dijo, Mara sabes qué, si vas a estar en este concurso de belleza te recomiendo que uses pelucas", respondió.

"Estábamos pensando hacerlo (hablar sobre el tema) ya casi al final. Pero ya que mucha gente me ha preguntado, yo soy muy honesta en todo lo que digo, entonces he tenido que decirlo (...) No quería ser encasillada de esa manera o que otras personas piensen que lo estoy haciendo para llamar la atención. Prefiero que primero vean mí esencia, mi corazón, y después revelarles más cosas de mí".