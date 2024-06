Mara Topic se coronó como la Miss Universo Ecuador este sábado, produciendo todo tipo de reacciones por parte de los ciudadanos en redes sociales. La joven guayaquileña de 29 años brindó sus primeras declaraciones ante las cámaras de Ecuavisa, varias de sus palabras han sorprendido a diversos usuarios, permitiendo conocerla más allá de lo poco que se sabe y su desempeño público. u

Topic, un apellido que inevitablemente llama la atención

"Antes de que mi hermano se meta en política yo ya había llevado la banda de Ecuador a nivel internacional. Siento que lo que sea que haga externamente mi familia no tiene nada que ver conmigo. Yo soy una persona que ya no se llama Mara Topic, ahora se llama Ecuador. Yo ya no represento a una familia, nos representamos todos juntos". ¿Quién es Mara Topic, la nueva Miss Universo Ecuador?

"Estoy muy agradecida porque ayer mis dos hermanos vinieron a apoyarme, mi mamá estuvo aquí. Toda mi familia verduga también estuvo aquí".

El detrás de cámara de la coronación

Mara Topic en imagen de archivo en el certamen de belleza Miss Universo Ecuador celebrado este sábado 8 de junio. ( )

"Ayer de mañana yo renuncié al sueño. Renuncié al sentido en que se lo entregué a Dios, le dije Señor, si no es tu voluntad que yo gane, está bien. Pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, voy hacerlo con excelencia, y si no gano, a la chica que gane le voy a aplaudir, la voy a amar, la voy a apoyar". Miss Universo Ecuador: la reacción de Jan Topic al escuchar a su hermana, Mara Topic, en la ronda final

"No me lo creía, pueden ver los videos. Hasta ahora no me lo creo porque este es un sueño que hemos tenido yo y mi familia, yo y mi niña interior por mucho tiempo".

"Yo siento que cuando tú le das todo a Dios, hay tanto amor y tanta paz dentro de mí que la verdad ya no me importa el resultado, siento que eso fue lo que me pasó ayer, yo ayer estaba con una tranquilidad y una paz, en serio pensaba que el resultado ya no me importaba. Simplemente quería gozármela y estar presente en cada momento".

La importancia de la salud mental: su novio rompió con ella cuatro días antes de la concentración

"Yo voy a terapia regularmente, me ha ayudado muchísimo, principalmente en este proceso (...) Les voy a decir algo, mi novio me terminó cuatro días antes de la coronación y esto fue un choque muy fuerte en mí". ¡Mara Topic es la primera Miss Universo Ecuador! "Yo decía 'wow, tenía en mi mente mi plan de vida con él, ¿verdad?'. Si no gano la corona, no tengo a nada donde regresar, iba a estar en Los Ángeles sola (pensaba), entonces yo decía 'wow, que triste este momento', no sabía qué hacer, pero bueno, ahí tenía a mi terapeuta que me estuvo ayudando a regularizar esos pensamientos destructivos".

"El plan de vida ahora es traer la corona. Llevar a Ecuador en cada paso al que vaya. Ahorita vamos a darle con todo, voy hacer lo posible para traer la corona universal".

La comentada enfermedad que no quiere que la defina, Hashimoto

