"¿Cómo te sientes ahora, que ya dormiste un poquito más?", le consultó Virginia Limongi a Mejía, quien se sentó junto a su progenitor tras dar un rápido desfile en el programa.

Miss Ecuador y Miss Universo Ecuador: los dos lados de los certámenes más importantes del país

"Soy humana, tengo emociones. El apoyo en Ecuador... yo no tengo palabras. Mis redes ahora... yo lloré mucho porque ser la reina de los corazones es mi meta. Yo no necesito una corona para ser una reina. Ahora me siento súper feliz. Ay no, vienen las lágrimas de nuevo", dijo, antes de empezar a llorar un poco, "esta experiencia fue increíble".