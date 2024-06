Al finalizar el concurso y conocer a la primera Miss Universo Ecuador, el círculo de ambas candidatas no se hizo esperar en redes sociales, empecemos por el intérprete de Tres Notas, él publicó un video en redes en compañía de la flamante Gissela, junto a su pequeño.

"El concurso se terminó. Ya me la devolvieron, ya nos la devolvieron, ahora voy a disfrutarla, a la Mejor Piel del Ecuador. Estamos muy contentos, a ella ya se lo dije y ahora se los digo delante de ustedes, no puedo estar más orgulloso de mi esposa. No tiene la experiencia que tienen las otras chicas, que son fantásticas también".

"Yo siempre le dije todas tienen grandes posibilidades, todas son hermosas, todas son mujeres preparadas. Mi esposa se desempolvo y con todo en contra llegó a ser una de las trece elegidas finales. Estoy increíblemente contento, yo creo que ella también está muy satisfecha con lo que ha logrado".