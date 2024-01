Gissela Flores, maquillista, política y exrepresentante de belleza de su lugar natal, El Triunfo, anunció a sus seguidores una noticia que no muchos esperaban: "Estoy que aún no me la creo. Anoche recibí el correo electrónico en el que dice que soy candidata oficial para Miss Universo Ecuador". La también esposa del cantante ecuatoriano AU-D, compartió imágenes oficializando lo sucedido.

"Oiga, ¿y los créditos pa' el fotógrafo? ni para las colas me dio", le comentó su pareja en su publicación de Instagram, quien se unió a la felicitación y algarabía de sus followers, ya que con esta decisión, la joven retoma su sueño de convertirse en reina de belleza, anhelo que dejó a un lado cuando empezó su papel como madre. Estas son las famosas que buscan representar al Ecuador en el Miss Universo "No puedo negar que siempre que veía el certamen dentro de mí había esa nostalgia, la melancolía del sueño incumplido, preguntándome, qué hubiese pasado. Pero Dios me tenía guardada una sorpresa, y hoy se abre una oportunidad en el Miss Universo Ecuador para mujeres como yo", oportunidad que no piensa soltar, manifestó.

