¡Así vuelve un grande! Ecuavisa revela detalles de la trama y elenco del Cholito Forever

Parte del elenco del Cholito Forever en el Screening 2026. ( )

El Cholito regresa a pelear por su barrio

Tras el éxito de Los García, la producción nacional pone nuevamente los ojos en el querido periodista Pepe Chalén, con el regreso del comediante de trayectoria David Reinoso en el papel principal. Aunque la trama original, emitida por Ecuavisa ya hace más de diez años, se situaba en torno a la vida de Pepe en las riveras del Río Guayas en Durán, hoy, el periodista desarrollará su historia en las faldas del Cerro del Carmen.

"Es una novela con una historia mostro, con un Cholito, obviamente, diferente, ya más arrugadito. O sea, la pinta todavía sigue" dijo David Reinoso.

Parte del elenco del Cholito Forever que desarrollará su historia en el Barrio del Carmen. ( )

La trama del Cholito Forever se centrará en una lucha vecinal, donde el personaje del Cholito deberá defender a su barrio de las ambiciones de un inversionista. El antagonista será Hugo Valencia, interpretado por el actor Martín Calle, quien asume un rol más dramático. Lea: El Cholito Forever inicia grabaciones e integra a seis influencers al reparto para el gran regreso Conocido por haber interpretado papeles de comedia, como Genaro Tomalá en 3 Familias o el protagonista del Secreto de Toño Palomino, el actor de 49 años reveló que se siente satisfecho de asumir un reto más grande y dramático:

"Ha sido un reto tan chévere que he tenido con los directores de crear una cosa distinta a lo que normalmente han visto y este personaje es interesante. Por eso acepté."

Martín Calle y Marcela Ruette en su mansión. ( )

La novela busca conquistar tanto a las audiencias antiguas como a las nuevas generaciones, integrando talento reconocido con figuras frescas. Una de las adiciones más notables es la creadora de contenido Elba González, quien interpretará a Pepita, hija del Cholito:

"Hay cincuenta por ciento drama y cincuenta por ciento comedia. Creo que eso es lo más bonito de esa experiencia para mí que estoy descubriéndome en el drama."

La ambición del proyecto es evidente en sus cifras: la producción se graba en tres estudios con más de diecisiete escenografías. Lea: Estos son los actores que estarán en El Cholito Forever Un equipo de aproximadamente 200 personas trabaja en la realización de los primeros 90 episodios, y Ecuavisa ya proyecta una siguiente temporada. De entre los actores que se presentaron durante el screening, están:

David Reinoso como Pepe Chalán, El Cholito.

Marcela Ruete en el papel de La Cococha.

Miriam Murillo como Doña Esther, la madre de Pepe.

Catherine Velasteguí en el papel de Chabela.

Maria Karla Gómez como Vicky Saltos.

Joso García como Steven.

Mauro Falcón como Rica Salsa.

Conny Garcés como Carnada.

Martín Calle como Hugo Valencia.

Sebastián Tamayo como Fantasma Reyes.

Luis Granja, CEO de Ecuavisa, explicó que la decisión de revivir la novela, que fue líder en el horario prime en su momento, responde a una necesidad social:

"Le hemos vuelto a apostar por la coyuntura que existe en el país, porque el país necesita reírse y desconectarse de lo que se está viviendo, y esta novela tiene eso. Es un casting pensado para las audiencias antiguas y las jóvenes," afirmó Granja.