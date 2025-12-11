¡Así vuelve un grande! Ecuavisa revela detalles de la trama y elenco del Cholito Forever

<b>Ecuavisa tiró la casa por la ventana</b> en la presentación de su contenido <b>2026</b>, ofreciendo un adelanto exclusivo del<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/johann-vera-se-une-elenco-cholito-forever-ON10482084 target=_blank> Cholito Forever</a>. La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/erika-velez-firma-contrato-une-elenco-cholito-forever-DD10467105 target=_blank>próxima gran producción del Canal del Cerro</a>, que retoma al icónico<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/asi-se-celebra-regreso-cholito-forever-estudios-ecuavisa-PC10213194 target=_blank></a>