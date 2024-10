De las redes a Los García: La preparación de los influencers en la actuación

Tal y como es el caso de Luciana Guschmer , quien interpreta a Liliana Manrique, y que a su vez, es la protagonista de uno de los principales dúos románticos que tienen Los García . “Cuando me eligieron para este papel, estaba incrédula” comparte Luciana en esta ocasión, y acota que “para hacer este personaje, tuve que tener un montón de clases y talleres con excelentes mentores” puntualiza.

Para muchos influencers , la actuación no es una extensión natural de su trabajo. Si bien poseen carisma y habilidades de comunicación , el arte de actuar requiere un conjunto de habilidades y técnicas más profundas .

Por otro lado, algunos influencers no contaron con el mismo tipo de preparación para actuar. Mauro Falcón, más conocido como Kachafa, quien interpreta a Toño García, uno de los protagonistas de otro de los conflictos románticos junto a Luciana Guschmer, menciona que su preparación fue bastante distinta.

“Es curioso porque yo no es que me preparé” señala Kachafa. Menciona que su personaje, a pesar de parecer bien construido, no lo preparó con antelación, sino que simplemente “fluyó” y lo fue cimentando a medida que avanzaban las primeras semanas de rodaje: