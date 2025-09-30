"Es un orgullo": Así se celebra el regreso del Cholito Forever a los estudios de Ecuavisa

Tras 18 años de ausencia, una de las producciones más icónicas de la televisión ecuatoriana está de regreso. El Cholito Forever continúa acaparando titulares, y aunque el rodaje de esta esperada secuela comenzó oficialmente el 29 de septiembre, fue este 30 de septiembre cuando la producción celebró su ceremonia de inicio formal.

Este evento, el puntapié con champán que todo proyecto de gran calibre merece, reunió al talento clave de la serie: Ejecutivos, el elenco completo de actores, el equipo detrás de cámaras, maquillistas y extras se dieron cita para un brindis que selló el compromiso con este nuevo capítulo y donde el entusiasmo por el regreso de Pepe Chalén fue palpable.

