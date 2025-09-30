"Es un orgullo": Así se celebra el regreso del Cholito Forever a los estudios de Ecuavisa

Tras <b>18 años de ausencia</b>, una de las producciones más icónicas de la <b>televisión ecuatoriana</b> está de regreso. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ecuavisa-celebra-dia-cero-arranca-grabaciones-el-cholito-forever-este-lunes-KJ10190947 target=_blank>El Cholito Forever</a> continúa acaparando titulares, y aunque el rodaje de esta esperada<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/el-cholito-forever-en-marcha-elenco-se-prepara-talleres-promete-sorpresas-AI10093276 target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/el-cholito-forever-inicia-grabaciones-integra-seis-influencers-reparto-gran-regreso-BD10204476 target=_blank></a>