30 sep 2025 , 15:32

"Es un orgullo": Así se celebra el regreso del Cholito Forever a los estudios de Ecuavisa

El rodaje inició tras un casting de cuatro meses y con un elenco que incluye a David Reinoso, Elba González, Miriam Murillo y más figuras reconocidas.

   
  Es un orgullo: Así se celebra el regreso del Cholito Forever a los estudios de Ecuavisa
    Parte del cast principal y ejecutivos de Ecuavisa. ( Ecuavisa )
Tras 18 años de ausencia, una de las producciones más icónicas de la televisión ecuatoriana está de regreso. El Cholito Forever continúa acaparando titulares, y aunque el rodaje de esta esperada secuela comenzó oficialmente el 29 de septiembre, fue este 30 de septiembre cuando la producción celebró su ceremonia de inicio formal.

Este evento, el puntapié con champán que todo proyecto de gran calibre merece, reunió al talento clave de la serie: Ejecutivos, el elenco completo de actores, el equipo detrás de cámaras, maquillistas y extras se dieron cita para un brindis que selló el compromiso con este nuevo capítulo y donde el entusiasmo por el regreso de Pepe Chalén fue palpable.

Lea: El Cholito Forever inicia grabaciones e integra a seis influencers al reparto para el gran regreso

David Reinoso repasando uno de los libretos.
David Reinoso repasando uno de los libretos. ( Ecuavisa )

José Romero, productor ejecutivo de Ecuavisa, destacó el orgullo de retomar una historia tan significativa:

Quote

“Para nosotros es una satisfacción iniciar un proyecto que nos apasiona. Después de 18 años, es un orgullo volver a contar esta historia y agradecer al elenco y a todas las áreas de producción que lo hacen posible”.

En la misma línea, Luis Granja, CEO del canal, reafirmó el compromiso de la cadena con el talento local:

Quote

“Ecuavisa sigue apostando a la producción nacional. Me siento orgulloso de estar rodeado de gente tan talentosa en este proyecto”, aseguró.

Directores, maquillistas, tramoyistas y demás equipo detrás de cámara.
Directores, maquillistas, tramoyistas y demás equipo detrás de cámara. ( Ecuavisa )

El protagonista de la serie, David Reinoso, quien vuelve a encarnar a Pepe Chalén, compartió su emoción ante el desafío de revivir a un ícono de la comedia: “Gracias Ecuavisa por confiar nuevamente en el Cholito. Apenas llevamos dos días de grabación y ya sentimos la entrega de todo el equipo. Vamos a hacer historia nuevamente”.

Lea: Elba González causa sensación con su original atuendo en las elecciones generales de Ecuador 2025

Junto a él, la joven actriz Elba González interpretará a Pepita, la hija del Cholito, y se mostró profundamente conmovida ante su debut en televisión:

Quote

“Esto representa un choque, ya que ha sido parte del proceso en mi camino como artista, venir de provincia, con tantos sueños, en un bus [...] Creo que vamos a hacer un trabajo maravilloso, y todo lo que se hace con amor, no hay forma de que haya error" confirmó.

Elba González en sus primeras escenas del Cholito Forever.
Elba González en sus primeras escenas del Cholito Forever. ( Ecuavisa )
