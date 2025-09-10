Jean-Claude Van Damme tendrá que afrontar multa de 1 920 euros y la suspensión de su permiso de conducir

<b>Un juzgado belga desestimó</b> este miércoles el recurso presentado por el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/actor target=_blank>actor</a></b> <b>Jean-Claude Van Damme</b> para solicitar la celebración de un nuevo juicio tras un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/accidente-de-transito target=_blank>accidente</a> ocurrido el año pasado cuando</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ursula-corbero-actriz-casa-de-papel-anuncia-esta-embarazada-AJ10083715 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/actor-tuco-salamanca-breaking-bad-arrestado-los-angeles-HJ10082764 target=_blank></a></b>