Úrsula Corberó, actriz de la Casa de Papel, anuncia que está embarazada: "Esto no es IA"

La actriz española compartió la noticia en Instagram y recibió felicitaciones de colegas y seguidores por su primer hijo junto a Chino Darín.

   
Úrsula Corberó, la reconocida actriz española conocida mundialmente por su papel en La Casa de Papel, sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada de su primer hijo junto al también actor Chino Darín.

La noticia fue compartida a través de Instagram, donde la actriz publicó una tierna foto mostrando su incipiente pancita mientras posaba sobre un sofá vestido de blanco. Junto a la imagen escribió: “Esto no es IA”, dejando claro que la noticia era completamente real.

Úrsula Corberó y el Chino Darín.
Úrsula Corberó y el Chino Darín. ( RRS )

La publicación causó inmediata alegría entre sus seguidores y colegas del mundo del espectáculo. Entre los mensajes de felicitación destacaron los de Patricia Conde, Manu Ríos, Álex González y Paula Echevarría, quien expresó: “¡Ay Ursu! ¿En serio? ¡Qué emoción, cariño! ¡Me alegro mil!”. Por su parte, Chino Darín aún no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia.

Esta es la primera publicación de Corberó desde mayo, cuando compartió fotografías personales sin dar detalles específicos sobre su vida, y su última aparición en alfombras rojas fue en junio, durante el aniversario de Netflix en España, donde aún no mostraba signos del embarazo.

A pesar de no revelar la fecha exacta de nacimiento del bebé ni otros detalles de la gestación, los más de 19 millones de seguidores de la actriz han dejado clara su emoción por la feliz noticia.

