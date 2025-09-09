El actor de Tuco Salamanca de Breaking Bad fue arrestado tras un altercado en Los Ángeles

El actor Raymond Cruz, famoso por su papel de Tuco Salamanca en las aclamadas series Breaking Bad y Better Call Saul, fue arrestado la mañana del pasado lunes en Los Ángeles. La detención se produjo después de una disputa con un vecino que escaló de una manera bastante inusual. Cruz, de 60 años, fue procesado en una estación policial por una supuesta agresión menor, aunque no se han presentado cargos formales en su contra hasta el momento.

Según los reportes del portal TMZ, el incidente ocurrió frente a la casa del actor en el barrio de Silverlake. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada en la que se denunciaba que Cruz había rociado con una manguera a la hija de su vecino. Una fuente cercana al actor comentó que todo empezó cuando una joven se estacionó muy cerca de su vehículo mientras él lo estaba lavando. Cruz le pidió que moviera el auto, a lo que ella se negó.

La situación se complicó cuando la joven, junto a otras dos mujeres, comenzó a grabarlo con su teléfono. Según el relato del representante de Cruz, el actor les pidió que dejaran de filmar. Mientras hacía este gesto, aún sostenía la manguera y, al voltearse, el agua salpicó el auto de ellas y alcanzó a la joven. Una de las mujeres, al ver lo sucedido, decidió llamar a la policía para denunciar la supuesta agresión.

A pesar de que el actor fue arrestado y procesado, se espera que el caso sea tratado como una infracción menor. Los registros policiales indican que Cruz fue liberado bajo palabra y deberá presentarse en la corte en octubre. Expertos legales sugieren que, debido a la naturaleza del incidente y la ausencia de cargos, el proceso podría resolverse con una simple advertencia o la obligación de asistir a un curso de manejo de la ira, evitando así un juicio.

Aunque Raymond Cruz es mundialmente conocido por su gran interpretación del narcotraficante Tuco Salamanca en el universo de Breaking Bad, su carrera abarca mucho más. Es un actor con una larga trayectoria en la industria, que se ha destacado en producciones de drama policiaco. Uno de sus papeles más reconocidos es el del detective Julio Sánchez, a quien interpretó en más de 200 episodios entre las series The Closer y Major Crimes.

