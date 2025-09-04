Penn Badgley, protagonista de You, celebra la llegada de gemelos junto a Domino Kirke

El actor estadounidense Penn Badgley , reconocido mundialmente por su papel de Joe Goldberg en la exitosa serie de Netflix You y como Dan Humphrey en Gossip Girl , acaba de ampliar su familia: él y su esposa, la cantante y dupla Domino Kirke , han dado la bienvenida a gemelos.

El anuncio llegó de una manera muy particular. Badgley, de 38 años, compartió en Instagram un video promocionando un evento de su podcast Podcrushed y su próximo libro Crushmore, pero lo que más llamó la atención fue la tierna revelación: los pequeños pies de sus recién nacidos aparecieron en pantalla. "Hay unos pies pequeñitos de bebé aquí. No quiero despertarles", comentó entre risas.

Con esta llegada, la pareja forma una familia numerosa. Badgley y Kirke ya eran padres de James, de 4 años, mientras que ella tiene un hijo adolescente, Cassius, de 16 años, fruto de una relación anterior. Los nombres de los gemelos aún no se han revelado.

En entrevistas previas, el actor había hablado de la responsabilidad que siente al criar hijos. Aunque en You interpreta a un acosador obsesivo y violento, en la vida real Badgley se describe como un padre paciente: