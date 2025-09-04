Televisión
Penn Badgley, protagonista de You, celebra la llegada de gemelos junto a Domino Kirke

El actor y su esposa, Domino Kirke, sorprenden con la llegada de dos nuevos integrantes a su familia, que ya incluye a un niño de 4 años y a un adolescente de 16.

   
    Penn Badgley y Domino Kirke se casaron el 27 de febrero de 2017.( RRSS )
El actor estadounidense Penn Badgley, reconocido mundialmente por su papel de Joe Goldberg en la exitosa serie de Netflix You y como Dan Humphrey en Gossip Girl, acaba de ampliar su familia: él y su esposa, la cantante y dupla Domino Kirke, han dado la bienvenida a gemelos.

El anuncio llegó de una manera muy particular. Badgley, de 38 años, compartió en Instagram un video promocionando un evento de su podcast Podcrushed y su próximo libro Crushmore, pero lo que más llamó la atención fue la tierna revelación: los pequeños pies de sus recién nacidos aparecieron en pantalla. "Hay unos pies pequeñitos de bebé aquí. No quiero despertarles", comentó entre risas.

Con esta llegada, la pareja forma una familia numerosa. Badgley y Kirke ya eran padres de James, de 4 años, mientras que ella tiene un hijo adolescente, Cassius, de 16 años, fruto de una relación anterior. Los nombres de los gemelos aún no se han revelado.

En entrevistas previas, el actor había hablado de la responsabilidad que siente al criar hijos. Aunque en You interpreta a un acosador obsesivo y violento, en la vida real Badgley se describe como un padre paciente:

"Uno de mis superpoderes es la paciencia, hasta que la pierdo... entonces soy tan malo como cualquiera. Pero puedo ser muy paciente", dijo en tono sincero.

Penn y Domino se conocieron en 2014 gracias a un amigo en común, en una situación casual: él buscaba un piso y ella alquilaba una habitación. Desde entonces, han compartido en redes sociales muestras de su vínculo.

