¡Ya hay finalistas del Mundial de Desayunos!

Este domingo 7 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos confirmó cuáles países pasaron a la final del "Mundial de Desayunos", competencia que ha generado tendencia y viralidad con forme ha avanzado a la final.

Perú fue el primer finalista tras superar a Chile con su pan con chicharrón. Por su parte, Venezuela se impuso a Bolivia con la arepa pepiada con carne mechada, asegurando su lugar en la definición.

El torneo digital contó con más de 28 millones de votos, en los que primero se enfrentaron Chile y Perú, resultando ganador el desayuno peruano con casi 10 millones de sufragios. En el otro choque, Venezuela obtuvo 5,5 millones de votos frente a los 5,2 millones de Bolivia. Tanto Perú como Chile superaron el récord de votos que dejó Ecuador antes de ser descalificado en la previa ronda.

La final entre Perú y Venezuela se realizará este lunes 8 de septiembre a las 19:00, hora de España, y promete ser el encuentro más comentado por los aficionados a los desayunos tradicionales latinoamericanos.