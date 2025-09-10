Esto es lo que se sabe de la serie de El Conjuro, inspirada en las investigaciones de los Warren

El éxito de la franquicia de El Conjuro es incuestionable; basta con revisar las cifras recaudadas por su última secuela, Los Últimos Ritos, que obtuvo USD 83 millones en su día de estreno. Con estos antecedentes, la saga se prepara para expandirse al mundo del streaming con una serie en​​​​​​​ HBO Max, inspirada en los casos investigados por Ed y Lorraine Warren, protagonistas de la saga cinematográfica. Lea: La maldición de Enfield: el caso que inspiró a El conjuro 2

La saga completa de El Conjuro ha recaudado USD 2.3 mil millones. ( )

¿Qué sabemos de este proyecto?

Desde 2023, la saga de El Conjuro avanza con su adaptación televisiva, liderada por Nancy Won como showrunner, productora ejecutiva y guionista, reconocida por su trabajo en series como Jessica Jones, Pequeños fuegos por todas partes, según reportes de Variety y CNN en Español. Lea: "En El Conjuro 3 salimos de casas embrujadas para hablar de un asesinato real" Al equipo creativo se suman Peter Cameron y Cameron Squires, quienes aportarán su experiencia en proyectos de Marvel como WandaVision y Agatha: House of Harkness. Además, Peter Safran, productor de todas las películas de la saga, retomará su rol bajo Safran Company, con el respaldo de Warner Bros. Televisión, asegurando que la serie mantenga la fidelidad al universo original.