29 ago 2025 , 19:54

Estas producciones de Ecuavisa se estrenan en plataformas de streaming

Historias hechas en Ecuador ahora pueden verse en Amazon Prime Video, Roku, Tubi y Yolu, bajo el sello de Ecuavisa.

   
Televistazo y Redacción
3 Familias, Sharon, la hechicera, Compañía 593 y ¡Sí se puede!, cuatro reconocidas producciones de Ecuavisa ya están disponibles en plataformas internacionales como Prime Video, Roku, Tubi y Yolu, ampliando su alcance a nuevas audiencias fuera del país.

Los seguidores de 3 Familias, la popular comedia que retrata con humor la vida de tres hogares de distinto estrato social, podrán revivir las ocurrencias de "Genaro Tomalá", "Lulú Plaza Lagos" y otros personajes en Prime. Las tres primeras temporadas están ya disponibles en la plataforma de streaming.

Sharon, la hechicera, basada en la trayectoria de la cantante ecuatoriana Edith Bermeo, también forma parte del catálogo internacional, permitiendo que nuevas audiencias conozcan la historia de esta icónica artista. Además, la telenovela Compañía 593, que narra la historia de amor entre dos bomberos, llega ahora a estos canales digitales.

La cuarta producción disponible es ¡Sí se puede!, que relata la primera clasificación de Ecuador a un Mundial de fútbol, un hito histórico para el deporte nacional que ahora podrá ser apreciado por espectadores de todo el mundo.

Estas negociaciones con las plataformas internacionales fueron lideradas por Ana Cecilia Alvarado, gerenta general de Ecuastudios, y representan un paso importante para mostrar historias hechas en Ecuador con el sello de Ecuavisa en el mercado global.

