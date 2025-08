La serie, una producción ambiciosa que retrata la vida del legendario Roberto Gómez Bolaños , no solo le permitió al actor encarnar a una figura clave del ecosistema televisivo latinoamericano, sino también conectar con un país que llevaba años observando su carrera desde la distancia: el suyo.

Aunque muchos lo descubren hoy por esta serie, Moncayo no es un rostro nuevo . Su primera aparición en la televisión fue en 1989 con la novela nacional El Ángel de Piedra, emitida por Ecuavisa.

El resultado es un Ernesto Figueras fascinante : imponente, persuasivo y con la carga simbólica de quien, como dice el propio Moncayo, “ cambió la historia de la televisión, no solo en México, sino en toda América Latina ”.

Moncayo confiesa que el cariño que ha recibido desde su país de origen lo ha conmovido profundamente.

“Nunca había tenido un apoyo tan grande como el que el país me ha dado por esta serie. Me ha servido como un bastón para pisar más fuerte, para tener más claridad de hacia dónde mirar. Me siento muy orgulloso de toda la gente que está tras de mí en este momento”.