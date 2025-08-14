Esta es la serie de Netflix en la que participa Ana Paula, hija de Anita Buljubasich

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/cuando-a-que-hora-ver-merlina-2-en-ecuador-MD9894806 target=_blank>Netflix</a> lanzó hoy <b>En el barro</b>, la nueva serie argentina que se posiciona rápidamente como uno de los <b>éxitos de la plataforma</b>. Con <b>ocho episodios</b> disponibles, la producción en la que participa <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ana-paula-recuerda-ana-buljubasich-mes-fallecimiento-YI9309405 target=_blank>Ana</a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/harry-meghan-renuevan-contrato-netflix-menos-dinero-2020-HI9921595 target=_blank></a>