Condenan a 30 meses de prisión al médico que suministró ketamina a Matthew Perry

El médico Salvador Plasencia, acusado de vender y suministrar ketamina a Matthew Perry, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal en Los Ángeles, tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de la sustancia.

También deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de USD 5 600. Plasencia entregó su licencia médica en septiembre y perdió su clínica.

Durante la audiencia, el médico expresó remordimiento: “Debí haberlo protegido. Le fallé a él y a su familia”.