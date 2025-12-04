Condenan a 30 meses de prisión al médico que suministró ketamina a Matthew Perry

El médico <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/medico-suministro-ketamina-matthew-perry-se-declara-culpable-40-anos-prision-CD9522253 target=_blank>Salvador Plasencia</a>, acusado de vender y suministrar ketamina a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ultimos-dias-matthew-perry-exnovia-medicos-investigados-JC6499847 target=_blank>Matthew Perry</a>, fue sentenciado a <b>30 meses de prisión federal</b> en Los Ángeles, tras declararse culpable de cuatro cargos de <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/reina-ketamina-declara-culpable-por-muerte-matthew-perry-OE10053397 target=_blank></a> <b></b>